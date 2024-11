Formiche.net - Agli albori dell’era dell’IA. Aspettative e realtà secondo Zecchini

Non passa giorno senza che sui media si parli con articoli, analisi e dibattiti delle conseguenze dell’applicazione di sistemi di Intelligenza Artificiale, particolarmente generativa (Iag), sottolineandone i rischi, gli effetti sull’occupazione, la produttività e gran parte delle attività umane. L’ampiezza dei campi di utilizzo ha sollecitato alcuni paesi a correre a porre limitazioni, come è avvenuto nei paesi dell’Ue, che di solito laddove non riescono a portarsi al passo di quelli più avanzati, si affrettano a introdurre regolamentazioni e restrizioni. Trascurano che di conseguenza possono accumulare notevoli svantaggi verso paesi non soggetti alle stesse regole, che possono sviluppare senza limiti questa tecnologia per farne fattore di superiorità nella competizione internazionale.In Europa si presta grande attenzione ai riflessi sulla sfera umana, sul lavoro, sulla sicurezza, sulla tutela della proprietà intellettuale, e sui rischi di impieghi deleteri per società e i valori della democrazia.