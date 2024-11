Ilrestodelcarlino.it - A Ponente un’area verde, parcheggi e sport

è stato siglato un piano di trasformazione urbana pubblico e privato, fra il Comune e l’Accademia Acrobatica. In termini tecnici si chiama "accordo operativo" e porterà vantaggi ad entrambe le parti. Il Comune riceve dall’Accademia Acrobatica le aree di due vecchie colonie fatiscenti, la Sadelmi e la Perazzolo, dove una volta abbattuti gli edifici si libereranno 10mila metri quadrati di preziosa superficie fronte mare del valore di 900mila euro, che l’Amministrazione utilizzerà per ricavaree 140. In questi terreni è prevista anche una struttura per un circolo velico, una societàiva e uffici. In cambio il Comune consente al privato di trasferire la cubatura delle due colonie abbattute, pari a circa 18mila metri cubi, nel terreno dove attualmente ci sono due tendoni giganti, all’interno dei quali vengono svolte manifestazioniive di varie discipline di ginnastica, a livello nazionale ed internazionale.