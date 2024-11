Ilnapolista.it - Verstappen: «Se vinci, puoi fare tutto. Appena non vinci, tutto diventa un problema»

: «Senonun»«Non voglio invecchiare in Formula Uno», parola di Maxche ha concesso un’intervista al Times.Il Times ricorda che la Red Bull è stata colpita da scandali, con profonde divisioni tra suo padre Jos e il team principal, Christian Horner indagato (e poi scagionato) per molestie. Il Times scrive che Max è stato fondamentale per riportare il sereno alla Red Bull.«Di solito non mi piace molto parlare, ma a volte è necessario», dice. A Las Vegas ha vinto il quarto mondiale consecutivo di F1.«La gara in sé non è stata speciale, non siamo stati i più veloci, ma abbiamo vinto il campionato e questo era quello che contava. Las Vegas è un posto fantastico. Ma ho lasciato la pista alle 4 del mattino.andare in un club e tutti sono già completamente ubriachi, quindi non è il massimo.