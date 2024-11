Thesocialpost.it - Verona, esplosione in un casolare di campagna: morto 26enne

fatale in unabbandonato a Ronco all’Adige: muore un giovane di 26 anniNon è ancora stata chiarita l’esatta dinamica della violentache, nella serata di ieri, giovedì 28 novembre, ha scosso unabbandonato nelle campagne di Ronco all’Adige, in provincia di. L’incidente, avvenuto intorno alle 21:30, ha causato la morte di un ragazzo di 26 anni.Leggi anche: Incendio in un bed and breakfast a Napoli: morta ragazza 28enneIle le vittime coinvolteL’edificio, situato in via Colombarotto, era in stato di abbandono e, secondo fonti locali, spesso utilizzato da giovani senza fissa dimora. Anche la vittima, un giovane di origine straniera, sembra appartenere a questa categoria. L’allarme è stato dato circa un’ora dopo, alle 22:30, da un amico del, che è riuscito a mettersi in salvo e ad allertare i soccorsi.