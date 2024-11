Gaeta.it - Un misterioso post di Scott Patterson riaccende la speranza di un nuovo capitolo di Gilmore Girls

Facebook WhatsAppTwitter Il 3 dicembre si profila come una data chiave per i fan della serie ““, conosciuta in Italia come “Una mamma per amica“., noto per il suo ruolo di Luke Danes, ha recentemente pubblicato unintrigante sul suo profilo Instagram, che ha immediatamente catturato l’attenzione dei follower. Nella foto, una tazza del celebre caffè del suo personaggio è posata su un bancone del diner, location emblematicamente legata alla serie. Con una didascalia che recita: “Sono tornato al #LukesDiner per qualcosa di davvero speciale. restate sintonizzati il 3/12” e un riferimento commerciale a #walmartpartner, le interpretazioni si moltiplicano. Tuttavia, il fervore dei fan non si è fatto attendere, con molti che si chiedono se si stia preparando un revival della serie.