Gaeta.it - Un giovane malato di tumore sostenuto dall’azienda: la storia di Giuseppe Cannavale

Facebook WhatsAppTwitter, un ragazzo di 25 anni, ha affrontato una difficile battaglia contro un linfoma di Hodgkin, scoperto mentre lavorava in L&S Italia Spa a Brugnera, in provincia di Pordenone. La sua diagnosi è emersa in seguito alla comparsa di un bozzo sulla clavicola, un segnale che ha cambiato radicalmente la sua vita e le sue prospettive. Sottoposto a un intenso trattamento di chemioterapia,ha trovato un inatteso supporto da parte della sua azienda, che ha deciso di non abbandonarlo in un momento così critico.La scoperta della malattia e le paure di unlavoratoreera unapprendista, fresco di assunzione, e le tensioni di una diagnosi di cancro lo hanno inizialmente fatto sentire impotente. Con la mente colma di preoccupazioni, temeva di perdere il lavoro e di non poter far fronte alle spese, come il pagamento della sua auto.