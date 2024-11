Udinese-Genoa Runjaic | Il tridente è una possibilità Thauvin Lucca e Davis si completano bene

Leggi su Sportface.it

“E’ stato importante, dal punto di vista psicologico fare un punto dopo tre sconfitte. Nelle gare precedenti, come a Bergamo, non ci siamo riusciti anche se abbiamo fatto, ci è mancato poco. Contro ilvogliamo conquistare punti preziosi, ma non penso che questa gara, con un eventuale risultato negativo, possa rovinare il nostro lavoro”. A parlare è Kosta, allenatore dell’, in vista della sfida di questo fine settimana contro il. “Hanno un nuovo allenatore, stiamo vedendo che giocano facendo una buona costruzione dal basso, in modo molto compatto – analizza il tecnico -. Conosciamo i loro punti di forza e le individualità di diversi elementi. Non sarà una gara facile, mi aspetto un loro miglioramento rispetto all’ultimo match, vedremo il loro stato di forma. Ma non sono troppo concentrato sull’avversario, lo analizzo, ma vogliamo continuare nel nostro lavoro di crescita”.