Ilgiorno.it - Tre alloggi Aler ad atleti speciali

Leggi su Ilgiorno.it

L’obiettivo è quello di accompagnare glicon disabilità in un percorso verso il reinserimento sociale completo. È quanto si propone la convenzione che vedeBergamo, Lecco e Sondrio a fianco dell’associazione Sbs – (Special Bergamo Sport) per la locazione di 3nel Comune di Torre Boldone, in via Caniana 12-14, da destinare agli sportivi iscritti all’associazione. I 3 appartamenti di proprietà diospiteranno, per i prossimi 5 anni, fino a 5di Special Bergamo Sport. Glisono dotati di caldaie nuove, pronti per essere arredati e utilizzati in breve tempo. A presentare l’iniziativa, nata dalla volontà didi locare in blocco il lotto di 3 appartamenti a un sodalizio senza scopo di lucro attivo nell’ambito della disabilità, l’assessore regionale alla Casa e housing sociale, Paolo Franco; il presidente diBergamo, Lecco e Sondrio, Corrado Zambelli; e il presidente di Special Bergamo Sport, Denis Bonetti.