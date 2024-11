Rompipallone.it - Totti, nuovo colpo durissimo: ora rischia davvero grosso

Nuovi guai per Francescoper l’ex attaccante, oraNon c’è pace per Francesco. La sua vita sentimentale procede a gonfie vele con Noemi Bocchi, con i due che recentemente sono volati Oltreoceano nonostante il presunto tradimento dell’ex attaccante con Marialuisa Jacobelli (confermato da quest’ultima). E se dal punto di vista lavorativo, voci di un ritorno alla Roma per il momento restano tali, la sua vita privata è sempre più burrascosa, soprattutto dal punto di vista della giustizia.Pochi giorni fa era stato denunciato dall’ex Ilary Blasi per abbandono di minore: aveva, secondo l’ex consorte, lasciato da sola a casa la piccola Isobel di appena 8 anni – terzogenita della coppia – senza controllo. La Blasi aveva addirittura chiamato le forze dell’ordine che, al loro arrivo alla dimora di, hanno interagito con una baby sitter.