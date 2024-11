Torino scontri al corteo per lo sciopero | gli antagonisti occupano la stazione e bruciano le foto di Meloni e Crosetto – Il video

Leggi su Open.online

«Oggi blocchiamo tutto». A questo grido si sono mossi alcuni attivisti dello spezzone studentesco delper logenerale in corso a. Le tensioni con i carabinieri e la polizia si sono spostate dalla prefettura alle stazioni di Porta Susa e Porta Nuova. Tra i manifestanti ci sono studenti, centri sociali e attivisti Pro Palestina: per qualche minuto hanno occupato i binari 1 e 2 delladi Porta Susa. Poi si sono ritirati e si sono dati appuntamento per il 13 dicembre. Durante ilalcune persone hanno bruciato una sagoma di stracci raffigurante il volto del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e tre maxicoi i volti della premier Giorgia, del ministro della Difesa Guidoe del ceo di Leonardo, Roberto Cingolani.Uova, fumogeni e vernice rossa in PrefetturaUova con vernice rossa e fumogeni sono stati lanciati contro le forze dell’ordine schierate davanti alla prefettura di, in piazza Castello.