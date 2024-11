Thesocialpost.it - Sette morti sospette in ospedale a Messina: ipotesi batterio killer

Leggi su Thesocialpost.it

Il numero delleall’Papardo diè salito a, con l’sotto inchiesta per una serie di decessi attribuiti a unletale. Oggi, i familiari di un uomo di 82 anni, emigrato in Australia, hanno incaricato il loro avvocato di presentare un esposto per indagare sulle cause del decesso dell’anziano, avvenuto nel nosocomio messinese dopo un intervento di angioplastica il 17mbre. Nel frattempo, si è aperta un’indagine che ha portato all’iscrizione di tre medici nel registro degli indagati per omicidio colposo, e sei giorni fa sono state sequestrate due sale operatorie dedicate alla cardiochirurgia.Leggi anche: Milano, paura a City Life: il racconto di Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, sul tentato adescamento di minoriL’ultima delle vittime era in vacanza a Stromboli quando ha avvertito un malore ed è stata trasportata d’urgenza al “Papardo”, dove le è stato diagnosticato un infarto.