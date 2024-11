Scuolalink.it - Sciopero Generale 29 Novembre: 500 mila lavoratori in 50 piazze, alta adesione

Loindetto da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria ha mobilitato oltre 500.000 persone in 50italiane. Con una partecipazione significativa nei settori pubblico e privato, l’evento è stato descritto dai leader sindacali come una “grande dimostrazione di democrazia pacifica”, pur essendo stato segnato da scontri isolati a Torino, dai quali i sindacati hanno preso le distanze.record in tutti i settori produttivi: i dati diffusi dai sindacati sullo sullodel 29Secondo i primi dati diffusi, loha registrato una partecipazione elevata in aziende strategiche e settori chiave del Paese. Alcuni esempi: 100% di: Transnova di Napoli, Anello ferroviario Palermo, Coop e IperCoop Liguria, Zara Siracusa, Amazon (polo di Rovigo).