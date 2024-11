Iodonna.it - S.O.S Mal di gola: dalle cause ai rimedi utili, ecco tutto quello che c’è da sapere

È uno dei ‘grandi classici’ con cui ci si trova a fare i conti durante la stagione invernale: parliamo del mal di, un disturbo frequente che spesso però non viene gestito come si dovrebbe. L’errore più comune? Correre subito ai ripari assumendo l’antibiotico, utile sì, ma solo nel caso in cui l’origine del problema sia batterica e non virale come più spesso accade. Malanni di stagione: i cibi che potenziano le difese immunitarie Xaiallora cosa è benequando ci si trova alle prese con fastidiosi mal di