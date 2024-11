Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, Juve spiazzata: è successo in diretta

Accostato un centrocampista dellantus aldi Antonio Conte, Luca Marchetti commenta inla voce di mercatoIl centrocampo delsembra essere completo e non necessitare di particolari innesti, tuttavia le voci di mercato smentiscono questa certezza. Pare infatti che un talento dellantus piaccia ad Antonio Conte che, a centrocampo, ha validissime alternative per rotazioni di tutto rispetto.Luca Marchetti a Radio Marte smentisce le voci di mercato: “A noi non risulta che ilsia interessato ad un centrocampista”A proposito di ciò ha parlato il giornalista Luca Marchetti che, a Radio Marte, ha approfondito l’argomento smentendo un possibile interesse del club azzurro per il calciatore bianconero.Luca Marchetti a Radio Marte smentisce le voci di mercato: “A noi non risulta che ilsia interessato ad un centrocampista” (LaPresse) spazio