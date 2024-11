Ilgiorno.it - Ramy Elgaml, oggi è il giorno dell’autopsia sul 19enne: primo passo verso la verità

Milano –, venerdì 29 novembre, è ilsu, il ragazzo egiziano di 19 anni morto nella notte tra sabato e domenica scorsa dopo l’incidente in via Ripamonti con lo scooter che scappava dalla carabinieri, forse in seguito a una rapina. L’esame autoptico,obbligatoquellache chiedono gli amici della vittima, chiarirà l’esatta causa del decesso, avvenuto all’ospedale Policlinico dove il giovane era stato trasportato in condizioni disperate. Potrà inotre dare indicazioni importanti anche sulla dinamica dello schianto contro l’insegna di un benzinaio all’angolo con via Quaranta. A guidare la moto c’era l’amico tunisino 22enne, Fares Bouzidi, poi arrestato per resistenza ma ancora ricoverato al San Paolo in condizioni critiche: sedato, dovrà subire un intervento chirurgico al volto.