Quando l’orecchio fa male | diagnosi e cura per le otiti

Dopo un tuffo in piscina oppure a seguito di un’influenza particolarmente severa, può comparire un forte dolore alle orecchie, a volte accompagnato anche da febbre e abbassamento dell’udito: sintomi tipici dell’otite. Patologia particolarmente frequente nei bambini, può colpire anche gli adulti e si può sviluppare anche in altre circostanze.Per trattare in modo corretto questa patologia, è necessario rivolgersi allo specialista in otorinolaringoiatria che saprà distinguere le diverse forme di otite (otite esterna e otite media) per somministrare la corretta terapia.In ogni caso, è necessario non sottovalutare il mal di orecchie: le conseguenze possono essere serie.Che cos’è l’otite e come si manifestaSecondo la definizione dell’Istituto superiore di Sanità “L’otite è un’infiammazione delcomunemente causata da un’infezione batterica, virale o fungina”.