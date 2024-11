Anteprima24.it - “Professionisti trattati da Nargi come carne da macello”

Tempo di lettura: 3 minuti“Una fase non può durare tre mesi. Nè era questo gli accordi con il sindaco, ci tengo a dire non di natura politica perchè un assessore tecnico, in quanto tale, viene chiamato per programmazione e progettazione che, ripeto, non può avere una scadenza temporale così breve, a maggior ragione per deleghe importanti”.E’ un fiume in piena l’orami ex assessore del Comune di Avellino, il professore calabrese Leandro Vittorio Savio, delegato a Fondi europei, Programmazione strategica, Attività produttive, Commercio, Sport, e revocato dal sindacoma che, in realtà, “avevo già inteso per mezzo stampa cosa stesse accadendo e stavo già raccogliendo le mie cose per andare via”.Una lunga conferenza stampa quella tenuta dal professionista calabrese al Circolo della Stampa di Avellino per raccontare la sua verità e ricostruire i fatti dall’insediamento della giunta dello scorso 29 luglio sino all’epilogo dei giorni scorsi.