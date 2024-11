Ilrestodelcarlino.it - Prete risarcito, parrocchiani assolti

Si chiude con una sentenza di estinzione del reato il controverso caso che vedeva protagonisti don Luigi Gatti, ex parroco di Alfonsine, e alcuniimputati di violenza privata nei suoi confronti. La decisione, emessa ieri dal giudice Cristiano Coiro, accoglie la richiesta di estinzione avanzata dalle difese dei tre accusati, rappresentati dagli avvocati Paola Bravi, Erika Appi e Riccarda Argelli, che hanno puntato sulla scarsa offensività del gesto contestato. I fatti risalgono al 20 febbraio 2021, due giorni prima che don Gatti abbandonasse le parrocchie di Santa Maria e del Sacro Cuore di Gesù ad Alfonsine e di San Giuseppe a Fiumazzo, ufficialmente per "motivi personali". In quell’occasione, secondo l’accusa, il sacerdote sarebbe stato accerchiato, bloccato e spintonato da un gruppo di, che lo avrebbero anche minacciato con frasi intimidatorie come: "Stai attento a quello che fai, lasciaci stare, non rompere".