Per i 60 anni della Sartoria Tirelli un omaggio alla figura di Umberto

Una cerimonia per ricordare ladi, il grande sarto teatrale originario di Gualtieri, con il paese che nei giorni scorsi ha voluto tributargli un doppioin occasione dei sessant’nascitaa Roma. Si è cominciato al teatro Sociale con la visione di un documentario "Vestire il cinema". A seguire gli interventi dei vari ospiti. In collegamento video, Dino Trappetti, storico collaboratore di, il quale ha ricordato il grande amore cheaveva sempre avuto per il paese natale. Subito dopo ci si è spostati tutti in "Piazza Nuova", sempre nel centro storico, dove è stata scoperta una targa che ricorda proprio la casa natale di, con la presenza del sindaco Federico Carnevali e di Marcello Stecco, presidenteFondazione Antonio Ligabue.