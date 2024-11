Ilgiorno.it - Paolo Fresu e il mito Miles Davis: “Con lui la melodia diventa arte” ”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “È nato in un Novecento che camminava di fretta e che, con la sua musica, ha contribuito a velocizzare muovendo l’verso una dimensione diversa”, dicenello studio di SoundCheck, il formato musicale disponibile pure sul sito e sui social del nostro giornale, a proposito di “Kind of” l’album (e lo show teatrale) che ha concepito sulla figura del Divino. “Da trombettista - spiega - mi chiedo cosa posso fare di più rispetto a quel che ha fatto lui, cosa posso aggiungere al costrutto del suo pensiero umano e artistico. Il, in fondo, è questo; qualcosa che possiamo riprendere e, guardandovi dentro, provare a portarlo in un luogo nuovo. Altrimenti il mondo si fermerebbe. Come dico nello spettacolo, il suo insegnamento è prezioso soprattutto oggi che i miti si accendono e si spengono con la velocità di una stella cadente”.