Palladino | Inter squadra fortissima Cerchiamo notte magica!

La Fiorentina ha vinto contro il Pafos per 3-2 e arriva con grande fiducia alla partita con l’di domenica. Raffaelene parla così su Sky Sport.PARTITA ODIERNA – Raffaeleha parlato così della partita di oggi contro il Pafos: «Vittoria del gruppo, ripeto che è un grande gruppo e ringrazio i ragazzi perché sono stati molto concentrati. Non era facile, il Pafos sa giocare a calcio ed era unaordinata. Non avevano mai perso in trasferta, faccio i complimenti ai miei per lo spirito, le fasi difensiva e offensiva. I due gol subiti una macchia, sono stati due errori tecnici che possono capitare. Mi è piaciuto tutto oggi. Martinez Quarta ha fatto una grande partita, l’ho provato centrocampista da scorsa settimana. Lui è un ragazzo d’oro, dà tutto e stravedo per la sua disponibilità.