Oggi lo sciopero generale. Il Tar respinge il ricorso. Resta la precettazione

E, alla fine, il giorno delloè arrivato. Come i tre precedenti degli ultimi anni, è uno stop da separati in casa per il movimento sindacale, con Cgil e Uil mobilitate per la riuscita della protesta e la Cisl che non partecipa all’iniziativa proclamata contro la manovra del governo Meloni. Una iniziativa di protesta che vede in prima fila, nelle piazze e nei cortei delle città, anche i vertici del Pd (Schlein sarà a Roma) e delle altre opposizioni. A tenere banco, alla vigilia, è di nuovo, però, lo scontro tra il vicepremier Matteo Salvini e i leader sindacali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. A innescare l’ultima contesa è la decisione del Tar dire per ora ilcontro laper il settore dei trasporti presentato da due sindacati autonomi.