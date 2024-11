Ilgiorno.it - Niente sciopero in Ferrovienord. Convogli regolari

Leggi su Ilgiorno.it

Per quanto riguarda il personale diè stato revocato loprevisto per oggi dalle 9 alle 13. "La circolazione dei treni in Lombardia sarà quindi regolare – annuncia la stessa società – anche sulla rete di", mentre le linee che si muovono "sulla rete di Rete Ferroviaria Italian (RFI) erano già escluse". Possibili disagi, invece, per i mezzi pubblici urbani ed extraurbani. Sempre nella stessa fascia oraria: dalle 9 alle 13. Atm, l’azienda del trasporto pubblico cittadino, lo ha comunicato già mercoledì con una nota: "A seguito dell’ordinanza del Ministro dei Trasporti che riduce la durata degli scioperi generali del 29 novembre 2024 a 4 ore al fine di limitare entro una soglia tollerabile i disagi per l’utenza dovuti alla concentrazione di più scioperi nello stesso arco temporale (.