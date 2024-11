Linkiesta.it - Nel Pd ognuno fa per conto suo, e nessuno sa cosa vuole fare da grande

Ormai le posizioni si sono irrigidite, e anche ieri a Strasburgo se n’è avuta una conferma. Sull’Ucraina, il Partito democratico ha una posizione generale oggettivamente meno forte di quella del gruppo dei Socialisti e Democratici (di cui pure è la delegazione più numerosa) e dello stesso Europarlamento che ha approvato una mozione in piena sintonia con le scelte dell’Amministrazione Biden ormai agli sgoccioli, compreso il sì all’uso delle armi a lunga gittata messe a disposizione della Resistenza ucraina.Sembra inutile insistere sulle divisioni interne del Partito democratico, se non per rimarcare che sugli articoli più importantifa come gli pare. Non è un gruppo parlamentare, è una gita scolastica. Un gruppo vacanze Piemonte, come quella vecchia pubblicità, chi mangia il panino, chi canta, chi sonnecchia.