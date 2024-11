Dailymilan.it - Milan, Alvaro Morata e Tammy Abraham numeri disastrosi: il dato sui goal che spiega la crisi del Diavolo

L’attacco delformato daè disastroso: ecco ilcheladel. Le statisticheIlsegna, ma a farlo non sono gli attaccanti. O meglio, non sono i due centravanti che in una squadra che vuole ambire alla conquista dello scudetto dovrebbero assumere il ruolo di bomber., invece, trovano la porta con estrema difficoltà e questo, oltre ai già citati problemi difensivi, rappresenta un altro limite della formazione allenata da Paulo Fonseca.Idicono, infatti, che la coppia formata dal capitano delle Furie Rosse e dall’inglese ha messo a segno solamente 6tra campionato e Champions League. Statistiche davvero disastrose, che non reggono il confronto con il passato. Sì, perché basti pensare a Olivier Giroud la scorsa stagione, che ad oggi era già a quota 8 reti segnate da solo.