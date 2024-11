Quotidiano.net - Lupi (Noi Moderati): "Nessuna crisi, solo un inciampo"

Onorevole Maurizio(Noi), lei ha parlato di una normale dialettica interna per la lite tra Tajani e Salvini sul canone Rai. Non si comincia così per poi rompere? "Basta fermarsi e non succederà nulla di tutto questo. Condivido quel che ha detto Meloni: è stato un, tra Lega e FI ci sono visioni diverse all’interno di una concezione che salvaguarda il servizio pubblico. Ma non c’èdi governo, se ne faccia una ragione chi ci spera". Un’opinione su Marina e Pier Silvio Berlusconi che spingerebbero Forza Italia fuori dal perimetro del centrodestra dobbiamo chiedergliela. "È come essere su Scherzi a Parte. Ancheimmaginare che Pier Silvio o Marina abbiano detto a qualcuno di votare sul canone Rai è surreale, oltre a non dare dignità alla politica e a ognuno di noi".