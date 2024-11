Lanazione.it - Lo spaccio? Nel bosco. Blitz della polizia a Murlo

Leggi su Lanazione.it

(Siena), 29 novembre 2024 –per “ripulire” una piazza dinei boschiprovincia di Siena. Gli agentiSquadra Mobile hanno individuato al’ennesima piazzola nel fittovegetazione, utilizzata dagli spacciatori come base per i loro affari illeciti. Le varie segnalazioni di cittadini, cacciatori, gestori di strutture ricettive, ma anche di semplici escursionisti, ha indotto gli uominiMobile senese a intervenire. L’anomalo viavai di persone di ogni età, nonché la preoccupazione di fare brutti incontri semplicemente passeggiando nel verde, erano, infatti, diventati intollerabili per i cittadini. Dopo alcuni sopralluoghi e appostamenti i poliziotti hanno localizzato la tenda dei pusher. Alla vista dei poliziotti in borghese, tuttavia, in tre sono scappati nella boscaglia: erano stati colti sul fatto mentre portavano delle borsespesa nella tenda.