Ladri rubano in casa di due avvocati | Presi anche i soldi di un cliente

di Laura Valdesi SIENA "Verso mezzanotte e trenta sono andato a dormire, mezz’ora dopo ihanno agito. Sicuramente controllavano le nostre mosse. Laera chiusa, persiane e finestre comprese", ricostruisce il noto avvocato che vive a Vescovado e che ha ricevuto la ’visita’ dei malviventi la notte scorsa. Con lui nell’abitazione c’era la moglie,lei è un legale che esercita nel foro di Siena. Non sarebbe stato l’unico colpo messo a segno nella zona perché qualche ora prima, intorno alle 19, la banda che sembra aver preso di mira Vescovado è entratain un altro paio di abitazioni, portando via un bel po’ di gioielli. In linea d’aria le case erano a circa 150 metri da quella della coppia. Avvocato, da dove sono entrati? "Dal piano terra, hanno praticato un foro nell’infisso della finestra per poter agire sulla maniglia.