La doppietta di Hojlund vede il trionfo dei Red Devils

2024-11-29 00:03:06 Breaking news:Il Manchester United è sopravvissuto allo spavento battendo Bodo/Glimt 3-2 all’Old Trafford.Ha segnato la prima vittoria di Ruben Amorim come allenatore dei Red, ma non è stato facile.Alejandro Garnacho ha segnato al secondo minuto prima che Hakon Evjen pareggiasse dal limite dell’area 15 minuti più tardi.Bodo/Glimt passa poi in vantaggio con Philip Zinckernagel ma le marcature della serata non finiscono qui.Ladi Rasmusregala al Manchester United tre punti importanti. per scoprire come si è svolta la partita al Theatre of Dreams.3? punti nella prima partita casalinga di Ruben #MUFC #UEL—Manchester United (@ManUtd) 28 novembre 2024Come è successoI padroni di casa hanno fatto un inizio da sogno, portandosi in vantaggio già al primo minuto.