Il Genoa di Vieira si prepara alla sfida con l’Udinese | tensione e aspetti tattici in primo piano

Facebook WhatsAppTwitter Il, reduce da un pareggio con il Cagliari che ha lasciato un retrogusto amaro, si appresta ad affrontarein un match cruciale per il campionato. Il tecnico Patrickha espresso ottimismo dopo una settimana di allenamenti intensivi e ha sottolineato l’importanza della competizione interna per la creazione di una squadra competitiva. Lasi preannuncia interessante, considerando le qualità fisiche della formazione avversaria, e potrebbe rivelarsi decisiva per entambi i team.L’analisi del pareggio con il CagliariDopo il pareggio con il Cagliari,ha manifestato il suo dispiacere per l’esito della partita. I giocatori hanno mostrato determinazione e qualità, e a suo avviso, avrebbero meritato di portare a casa i tre punti. “Siamo stati in grado di esprimere un buon gioco, ma laci ha portato a riflessioni importanti, soprattutto in vista della prossima partita,” ha commentato il tecnico.