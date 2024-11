Gaeta.it - I giovani innovatori di Presenzano creano la città del futuro sostenibile

Un progetto ambizioso e coinvolgente si è materializzato a, nel cuore dell'Alto-Casertano, dove studenti delle scuole elementari e medie hanno dato vita alla "del". Utilizzando materiali riciclabili come cartoni, bottiglie di plastica e stecchette di gelato, i ragazzi hanno esplorato tematiche importanti legate alla sostenibilità e all'energia pulita, ispirati dalla vicina centrale idroelettrica dell'Enel.Un progetto di sostenibilità in crescitaL'iniziativa, denominata "È viva la scuola Labs: energia per il", è promossa da Enel in collaborazione con Helpcode. Questo progetto ha già visto coinvolti oltre 500 studenti in tutta Italia.è stata scelta come tappa del percorso educativo, grazie alla presenza della centrale idroelettrica "Domenico Cimarosa", una delle più grandi d'Europa.