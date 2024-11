Ilnapolista.it - Halep sulla squalifica di Swiatek: «Perché io sono stata distrutta dal tribunale del tennis?»

Simoneha mostrato tutta la sua rabbia per la brevericevuta da Iga(appena un mese). L’ex numero uno del mondo èsospesa per nove mesi per doping nel 2022. Su Instagram ha voluto denunciare la differenza di trattamento tra il suo caso e quello di Igarisultata positiva alla trimetazidina. Le Parisien ha raccontato lo sfogo di.“È una decisione che non piace a Simona. L’ex numero uno del mondo ha reagito duramente su Instagram alla sanzione inflitta a Iga, risultata positiva alla trimetazidina durante un test effettuato il 12 agosto, tre giorni prima del suo ingresso al torneo di Cincinnati. «Mi siedo e cerco di capire, ma mi è davvero impossibile capire una cosa del genere», critica l’attuale 833esima del ranking WTA, anche lei sospesa nel 2022.