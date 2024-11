Sbircialanotizia.it - Giovani sempre più isolati: il 27% non ha amici in carne e ossa e 14% fa fatica ad incontrarli

Indagine degli psicologi dell’Associazione DiTe e Skuola.net: "più soli e incapaci di parlare faccia a faccia, per 1 su 3 fisico legato a modelli social" I, il mondo digitale e dei social. "Vorrebbero avere una sana vita 'analogica'. Circa la metà prova a uscire di casa per divertirsi, a fare sport con regolarità .L'articolopiù: il 27% non haine 14% faadè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.