Georgia, proteste per il rinvio dell'adesione alla Ue. Folla in piazza con bandiere europee, la polizia usa lacrimogeni e idranti

Tbilisi, 29 novembre 2024 - A Tbilisi davantiche circonda il Parlamento per protestare per il congelamento dell'adesioneUe decisa dal governo, laha usato gase cannoni ad acqua. Nel freddo della nottena i poliziotti in tenuta antisommossa hanno caricato i manifestanti bardati diblustellate dell'Unione Europea, vessilli di libertà. epaselect epa11746901 Police use water cannons and tear gas to dispersen opposition supporters as they protest in front of the Parliament building in Tbilisi,, 29 November 2024.n Prime Minister Irakli Kobakhidze said on 28 November that Tbilisi will refuse EU accession talks until 2028. On 26 October 2024, parliamentary elections were held in. Around 20 parties competed for seats in the country's highest legislative body, which comprises 150 deputies.