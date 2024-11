Liberoquotidiano.it - Frigomeccanica espone al SIGEP 2025

(Adnkronos) - Rimini, 29 Novembre 2024 -, azienda leader nella progettazione e produzione di arredi professionali per il settore HoReCa e food, è entusiasta di annunciare la propria partecipazione al, la più importante fiera internazionale dedicata ai settori del Gelato, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè. L'evento, che si terrà dal 18 al 22 gennaiopresso la Fiera di Rimini, rappresenta il punto d'incontro per tutti i professionisti del mondo del foodservice, offrendo un palcoscenico privilegiato per l'innovazione e le tendenze del settore.Il, organizzato da Italian Exhibition Group, è l'evento di riferimento a livello internazionale per il settore del foodservice. Con una partecipazione di oltre 1.200 brand espositori e un pubblico proveniente da più di 161 paesi, la fiera rappresenta un'opportunità unica per incontrare decision maker, importatori, distributori e professionisti dell'industria del gelato, pasticceria, panificazione, caffè e pizza.