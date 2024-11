Bergamonews.it - Fondazione Dalmine: sulla piattaforma Education le proposte riservate alle scuole

Leggi su Bergamonews.it

lancia ufficialmente la nuova(raggiungibile al link) su cui scegliere e prenotare i percorsi educativi progettati per ledi ogni ordine e grado. Un unico portale dedicato agli insegnanti in cui la scelta dei corsi e la loro prenotazione per i gruppi classe sarà ancora più semplice e intuitiva, anche a distanza.Accedendo allagli utenti potranno scegliere il corso di proprio interesse o quelli più adatti al proprio grado scolastico e classe, verificare la fascia oraria in cui si svolge e prenotare l’incontro innella giornata desiderata.Ogni corso è ospitato nei laboratori died è completamente gratuito.Tutti i percorsi sono finalizzati a diffondere la cultura industriale con particolare attenzione alla dimensione umana, alla salute e la sicurezza delle persone, alla sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e dell’economia globale.