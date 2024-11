Dailymilan.it - FIFA The Best – Beppe Marotta piange: perché non c’è Lautaro Martinez? Le parole

ha parlato del premio The Best dopo aver appreso che tra i candidati non figura Lautaro Martinez. Le parole. Nel frattempo sono uscite le candidature per i premi The Best, tra i candidati anche alcuni giocatori del Milan e della Serie A. Ma fa discutere anche l'esclusione di Lautaro Martinez dal premio assoluto (mentre risulta tra i candidati tra gli attaccanti), capocannoniere dell'Inter dell'ultimo scudetto. In tal senso l'ANSA ha riportato le dichiarazioni del presidente nerazzurro Beppe Marotta: È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati del The Best Man player della FIFA dopo una stagione eccezionale.