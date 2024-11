Isaechia.it - Federica Pellegrini riceve il Tapiro d’oro dopo il caso Angelo Madonia: “Si girava a guardare la Bruganelli, atteggiamenti che mi stavano sulle bal*e”

Negli ultimi giorni sul web e non solo si è molto parlato dell’esclusione del ballerino professionistadal cast di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.Il maestro ha dovuto lasciare il programma in seguito ad un acceso battibecco con Selvaggia Lucarelli, incentrato sul rapporto trae Sonia, con la quale ora la relazione starebbe vivendo di difficoltà (clicca QUI per leggere).Il posto diverrà preso a partire da sabato da Samuel Peron, che continuerà il percorso con, rimasta senza insegnantel’abbandono di. Proprio quest’ultima nelle scorse ore è stata raggiunta da Valerio Staffelli per conto di Striscia la notizia e nel servizio che andrà in onda questa sera su Canale 5 l’atletarà unper quanto accaduto in questi ultimi giorni suo malgrado.