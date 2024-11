F1 GP Qatar Verstappen | Non mi aspetto svolte clamorose

Leggi su Sportface.it

"Il sesto posto è un risultato meritato, forse poteva essere anche settimo, non minette in vista di domani". Con queste parole Max, pilota della Red Bull, è intervenuto in zona mista in seguito alla sesta posizione conquistata nella qualifica sprint del Gran Premio del, sul circuito di Losail. "Non abbiamo avuto passo, siamo stati lenti e senza il bilanciamento giusto. La macchina era squilibrata, era davvero difficile correre qui – ha ammesso l'olandese – . Il sesto posto è un risultato meritato, anche perché rendiamo soltanto nei tratti veloci. Per le altre qualifiche vedremo se riusciremmo a migliorare la situazione, ma non midelle".