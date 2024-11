Da una visita pediatrica al Meyer emerge la violenza sessuale su un minore | arrestato un 30enne

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Un atto atroce per cui un trentenne, di origine straniera, dovrà rispondere al banco davanti a un giudice.aggravata e continuata nei confronti di un: con questa accusa, nei giorni scorsi, la Polizia di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nei confronti di undi origine straniera.Le indagini sulla vicenda sono cominciate il mese scorso, a seguito di unaall’ospedaledi Firenze.L’immediata segnalazione alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria ha subito portato la Squadra Mobile di Firenze ad una serie di accertamenti e verifiche.I referti medici, che ne sono seguiti, non avrebbero poi lasciato alcun dubbio in merito al fatto che ilavesse subito delle ripetute violenze sessuali.