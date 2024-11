Gaeta.it - Cresce SEATY: il progetto di conservazione marina in Sardegna e Sicilia conquista il pubblico

Facebook WhatsAppTwitter Con il festeggiamento del terzo anno, ilsi conferma come un’importante iniziativa di tutela ambientale. Creato dall’organizzazione no profit Worldrise con il sostegno di Fastweb, ilè stato capace di coinvolgere oltre 5400 partecipanti e di censire 95 diverse specie marine nell’area di Golfo Aranci, in. Ma questo è solo l’inizio, poichéha recentemente ampliato la sua portata a nuove aree, continuando a sottolineare l’importanza della: dalla “città del mare” a un modello diIl termine, che unisce le parole “sea” e “city”, si riferisce a un’innovativa concezione di protezione della biodiversità. Lanciato nel 2022, ilha l’obiettivo di scoprire e valorizzare le risorse marine, partendo dalla prima area dilocale a Golfo Aranci, in