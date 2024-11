Quotidiano.net - Corteo con duemila persone per sciopero generale a Pordenone

Circahanno partecipato, questa mattina, alla manifestazione regionale indetta da Cgil e Uil del Friuli Venezia Giulia in occasione dello, che coinvolgerà per l'intera giornata tutto il lavoro pubblico e privato. In regione è interessata una platea complessiva di circa 400mila lavoratori dipendenti, dal manifatturiero ai servizi, dalla sanità alla pubblica amministrazione, dalla scuola al trasporto pubblico, con l'eccezione di quello ferroviario, che funzionerà regolarmente. La scelta dell'ex capoluogo della Destra Tagliamento come sede del concentramento regionale è stata fatta perché, a dirla con i sindacati, è l'area che sta pagando più duramente di altri territori la crisi tedesca e il rallentamento dell'elettrodomestico. I dati sulla Cassa integrazione vedono proprio la ex provincia diprima in Fvg per richieste complessive, con quasi 5 milioni di ore autorizzate su un totale regionale di 11,4 milioni (dati gennaio-settembre).