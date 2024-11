Ilnapolista.it - Conte e il Napoli vogliono Fagioli a gennaio, anche se la Juve chiede 25-30 milioni (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

e ilse la25-30)Il mercato dellantus ruota attorno alla cessione di. E per(23 anni, sette presenze in Nazionale) c’è l’interesse di Antonioe quindi del. A scriverlo è ladello Sport in un pezzo di Giovanni Albanese.Che scrive:Il Marsiglia è in pole ma la concorrenza non ha ancora mollato la presa. Suci sonoaltri club stranieri, su tutti il Psg e qualche altro inglese. Ma c’è soprattutto il, che è in pressing da diversi mesi e nel giro di poco potrebbe uscire allo scoperto. Più complesso un dialogo di mercato pertra, ma i buoni rapporti di Manna col giocatore (il direttore sportivo è tra quelli che l’anno scorso lo hanno supportato di più durante il suo momento personale delicato) e un intervento diretto dipotrebbero ancora creare le condizioni per un colpo di scena.