Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Felice del ritorno del Saturday Night’s Main Event, occhio alle sorprese”

Come sappiamo, la WWE ha deciso di riportare in vita il format delcon 4 speciali all’anno, il primo in programma il prossimo 14 dicembre. L’intenzione, secondo le voci in circolazione, è quella di creare una atmosfera “retro” in modo da ricollegarsi con il passato.ne ha parlato dicendosi moltoper la decisione della WWE.“”Ospite del Tonight Show con Jimmy Fallon,ha parlato deldelcon queste parole: “Sono elettrizzato all’idea deldel. Credo che Triple H, Nick Khan e The Rock puntino non solo a mettere in piedi un card di primo livello, grandi match, un grande show, ma credo stiano pensando a qualche sorpresa qua e la.”.non si è sbilanciato molto, ma ha stuzzicato i fan su possibiliin arrivo.