Ci sono intere pagine di libri scritte sulle confezioni di un supermercato

Immaginate di passeggiare tra gli scaffali dele di imbattervi in un pacco di riso che riporta un brano evocativo di Murakami, o in una confezione di latte che invita a perdersi nelle parole di Salinger. In un mondo frenetico, dove la tecnologia ci bombarda di stimoli e informazioni, spesso ci dimentichiamo dell'importanza di prenderci cura della nostra mente. E, allora, Bennet, la nota catena di supermercati, ha deciso di lanciare un'iniziativa originale per ricordarci che, così come il corpo ha bisogno di nutrimento, anche il pensiero deve essere alimentato.Una spesa da romanzoÈ nata proprio così "Good To Read Packs", la campagna che trasforma ledi prodotti quotidiani in piccoli scrigni di parole, capaci di accendere la curiosità e risvegliare il piacere della lettura.