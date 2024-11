Quotidiano.net - Chi era Emanuela Chirilli, la ragazza pugliese morta nel b&b a Napoli

, 29 novembre 2024 – La passione per i viaggi, l’amore per i bambini e tanta voglia di vivere. È quello che traspare dai post pubblicati sui social da, laquesta notte in un b&b nel centro di. Avrebbe compito 28 anni fra qualche settimana, il 23 dicembre, a poche ore dalla vigilia di Natale. Originaria di Maglie, in provincia di Lecce, viveva nel capoluogo salentino.era arrivata ada sola per visitare la città e oggi sarebbe ripartita per ritornare a casa, in Puglia. Lavorava spesso con i bambini da quando aveva frequentato un corso di formazione per assistente d’infanzia. La vita è sempre stata nel Leccese, ma amava visitare posti nuovi e postare sui social video e foto dei suoi viaggi. Si era diplomata all’Istituto professionale ‘Falcone e Borsellino’ di Galatina, poi nel 2020 aveva frequentato un corso semestrale al Cefass di Lecce per poter lavorare negli asili nido e nelle scuole materne.