Sport.quotidiano.net - Boxe Alla riunione organizzata dalla ’Salvemini’. ’Bertola’, giovani ok. Elia Alpini e Mia Paita vincono a Livorno

C Un debutto e una conferma per iatleti della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ che ahanno partecipato a unaordinaria diSalvemini. Per i colori gialloazzurri sono saliti sul ring Miaed(nella foto con il tecnico), entrambi allenati dall’insegnante e aspirante tecnico Michele Terenzoni, responsabile regionale della gym, e dall’aspirante tecnico Nicola Bui. Molto positivo il debutto in Iba (lacon contatto pieno) di Mia(classe 2010, categoria schoolgirl, 54 kg) che viene dal settorele. All’angolo bluaffronta Aurora Ramagli, pugile di casa, anch’ella debuttante. L’atleta dellasi dimostra subito molto veloce e aggressiva, l’avversaria subisce un conteggioprima e unoseconda ripresa, e al termine delle tre riprese a un minuto ciascuna, la vittoria è netta e il verdetto unanime.