Quotidiano.net - Bancomat e Pos in tilt. Disagi e caos in tutta Italia: "Guasto tecnico alla rete"

Davanti alle casse dei supermercati e dei negozi le persone appaiono smarrite: le carte hanno smesso di funzionare. "Ma è un problema della mia carta o sta succedendo qualcosa a livello nazionale?", ripetono con insistenza, mentre la coda per pagare si allunga. È lo scenario che ha coinvolto ieria partire dalle 11.25 di mattina e che continua a persistere (alle ore 20:45, al momento della scrittura, ndr), a causa di unimprovviso che ha mandato ini circuiti, Pagoe Nexi, impedendo l’autorizzazione di pagamenti e addebiti. I principali circuiti hanno subito preso le distanze dall’incidente, spiegando in comunicati stampa che la causa del disservizio fosse da rintracciare in un problemadella francese Worldline, azienda che gestisce l’intera catena del valore dei pagamenti in Europa, occupandosi dell’elaborazione delle emissioni e dell’accettazione dei pagamenti elettronici.