Ilgiorno.it - Ancora incubo legionella. Tre i casi, uno con esito fatale: "Ma ora è tutto sotto controllo"

Il mese scorso a San Donato si sono verificate tre infezioni da, una delle quali si è rivelata mortale. La notizia è stata ufficializzata solo ieri, quando il Comune, in seguito ad alcune notizie circolate anche sui social e relative a presunti contagi causati dal batterio dell’acqua, ha diffuso una nota al riguardo. "Ad oggi, si registrano treconfermati d’infezione da, uno dei quali ha purtroppo portato al decesso di una persona. Questi episodi risalgono a oltre un mese fa e si sono verificati in un condominio di via Europa – fanno sapere dal Comune –. Da allora, non sono pervenute ulteriori segnalazioni di ricoveri perall’Ats di Città metropolitana di Milano". Secondo quanto riferito dall’ente locale, una volta rilevata la presenza del batterio attraverso le analisi dell’acqua nel palazzo interessato, Ats ha prescritto all’amministratore condominiale le procedure da seguire.