Accordo di coesione Meloni porta in dote 63 miliardi alla Puglia Emiliano plaude premier orgogliosissima

Secoloditalia.it - Accordo di coesione, Meloni porta in dote 6,3 miliardi alla Puglia. Emiliano plaude, premier orgogliosissima

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia, nella sede del Consiglio regionale di Bari non ha solo firmato l’per lo sviluppo e ladel Governo Italiano con la Regione. Ma, contestualmente, accompagnata dal ministro per gli affari europei, le politiche die Pnrr, Raffaele Fitto, ha reso omaggioe all’esponente del governo di cui, ha rimarcato non a caso la, «sonodel lavoro che ha fatto come ministro e di quello che farà ora. E – ha anche aggiunto– particolarmente deve essere orgogliosa lache oggi esprime il vicepresidente esecutivo dell’Europa intera».firmano l’per lo sviluppo e ladella Regionee Fitto sono stati accolti dal presidente della Regione, Michele, dpresidente del Consiglio regionale Loredana Capone, dal sindaco di Bari, Vito Leccese, dal prefetto Francesco Russo e dal vice ministro Francesco Paolo Sisto.